Bankier en filantroop Rockefeller overleden

De Amerikaanse bankier en filantroop David Rockefeller is maandag in New York op 101-jarige leeftijd overleden. Hij was erfgenaam van het vermogen van een van ’s werelds meest beroemde en rijkste families.

De oudste miljardair ter wereld overleed thuis in Pocantico Hills, bevestigde een woordvoerder van de familie.

David Rockefeller was de jongste en laatst levende kleinzoon van John D. Rockefeller (1839-1937) , de eerste miljardair van de Verenigde Staten. John D Rockefeller was de oprichter van Standard Oil. Zijn zoon John. D. Rockefeller Junior (1874-1960) had zes kinderen waarvan David de jongste was. Hij was de enige zoon die zijn hele leven werkte in de bedrijfswereld. Zo leidde hij de JP Morgan Chase Bank.