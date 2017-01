Ban Ki-moon terug in Zuid-Korea

Voormalig VN-chef Ban Ki-moon is donderdag teruggekeerd in Zuid-Korea. Gezien de politieke crisis in zijn thuisland, verwachten veel van zijn landgenoten dat hij zich zal opwerpen als kandidaat voor het presidentschap. Na aankomst zei Ban (72) dat hij binnenkort „een onbaatzuchtig besluit” zal nemen over zijn politieke toekomst.

De onlangs afgezwaaide secretaris-generaal van de VN wilde wel kwijt dat hij van plan is zijn ervaring van de afgelopen jaren te gebruiken om Zuid-Korea’s relatie met buurlanden te verbeteren.

Tegen huidig president Park Geun-hye loopt een afzettingsprocedure. Ze is verwikkeld in een corruptieschandaal waarin haar vertrouwelinge Choi Son-sil de spil is. Choi wordt er onder meer van verdacht dat ze grote Koreaanse bedrijven als Samsung miljoenen dollars aan steekpenningen heeft laten betalen. Park zou haar toegang hebben verschaft tot allerlei staatsgeheimen.