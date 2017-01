Baby sterft door besnijdenis

In Tanzania is enkele dagen na haar geboorte een baby overleden nadat haar overgrootmoeder een besnijdenis bij het meisje had uitgevoerd. De vrouw voerde de ingreep vijf dagen na de geboorte van het kind uit. Enkele dagen later traden complicaties op. De zuigeling stierf in een ziekenhuis.

Het kind had een moeder van zestien jaar oud. Die is evenals de zeventigjarige overgrootmoeder door de politie aangehouden. Vrouwenbesnijdenis is illegaal in Tanzania, maar veel lokale gemeenschappen voeren de ingreep toch uit. Vroeger gebeurde dat bij meisjes van ongeveer tien, maar na het verbod gebeurt het steeds jonger.

Bij de besnijdenis worden de clitoris en/of de schaamlippen verwijderd. In veel gevallen wordt de ingreep verricht zodat het meisje voor haar huwelijk ‘rein’ is. In Nederland is vrouwenbesnijdenis verboden en strafbaar.