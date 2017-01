Baas grensbewaking VS moet weg

De baas van de Amerikaanse grenspolitie, Mark Morgan is gevraagd op te stappen. Dat gebeurt in een periode dat de nieuwe president Donald Trump werkt aan strengere grensbewaking en heeft aangekondigd een muur op de grens met Mexico te gaan bouwen.

Naar verwachting vertrekt Morgan, die lang voor de federale recherche FBI heeft gewerkt, rond het eind van deze maand. Dat meldde de woordvoerder van de Amerikaanse douane en grensbewaking.

De vakbond van grensbewakers steunde Trump in zijn campagne en is blij met zijn strengere bewakingsbeleid. De bond had kritiek op Morgan, die het plan van de vorige president Obama steunde om bepaalde illegalen zonder papieren in de VS te laten blijven. De raad van bestuur van de douane en grensbewaking noemde Morgan eerder in een opiniestuk een „schande voor de grenspolitie”.