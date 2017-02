Autobom doodt tientallen mensen in Syrië

De ontploffing van een autobom nabij de Syrische stad al-Bab heeft vrijdag het leven gekost aan tientallen mensen. Nog eens tientallen mensen raakten gewond. Vermoedelijk zijn de slachtoffers Syrische rebellen die strijden tegen IS. De bom ontplofte in de buurt van militaire kantoren in het plaatsje Sousian, 8 kilometer buiten al-Bab.

De door Turkije gesteunde rebellen hebben donderdag IS-strijders verdreven uit al-Bab na weken van hevige straatgevechten. Donderdag kwamen ook al enkele rebellen om het leven toen zij op een mijn stapten in al-Bab.