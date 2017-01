Auto rijdt in op voetgangers in Melbourne

In de Australische stad Melbourne is vrijdag een auto ingereden op een aantal voetgangers, meldt de Australische omroep ABC. Meerdere mensen raakten gewond en ten minste een persoon kwam om het leven. Ook hebben omstanders tijdens het incident schoten gehoord, al kunnen de autoriteiten niet bevestigen of er daadwerkelijk schoten zijn gelost.

Volgens getuigen reed rond 13.30 uur (Australische tijd) een auto het voetpad op in het centrum van de stad en raakte daarbij verschillende omstanders. De ambulancedienst laat weten dat zeker vier voetgangers medisch geholpen worden. Lokale media spreken van twaalf gewonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft delen van de stad afgezet.