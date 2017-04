Auteur cultboek ’Zen’ overleden

Robert M. Pirsig, de auteur van de invloedrijke, filosofische roman ‘Zen en de Kunst van het Motoronderhoud’ uit de jaren 70, is maandag in zijn huis in South Berwick, Maine overleden. Hij was 88 jaar oud. Directeur Peter Hubbard van uitgeverij William Morrow & Co zei in een verklaring dat Pirsigs vrouw Wendy de dood van de cultschrijver „na een periode van fysieke aftakeling” heeft bevestigd.

Zijn beroemdste boek verscheen in 1974, nadat het door meer dan honderd uitgevers was geweigerd, en werd wereldwijd een bestseller. „Zen” is de doorwrochte weerslag van een roadtrip die hij als vader met zijn zoon per motor maakte door het westen van de Verenigde Staten. Terloops komt ook de periode aan de orde dat bij de schrijver de diagnose schizofrenie werd gesteld.

Pirsig was hoogbegaafd en op zijn vijftiende al klaar met de middelbare school. Hij zei dat de hoofdpersoon van zijn boek „op pad ging om het conflict op te lossen tussen klassieke waarden die machinerie zoals de motorfiets opleverden en de romantische waarden, zoals de schoonheid ervaren van een landweg”.