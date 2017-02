Australië pal achter Netanyahu

De Australische premier Malcolm Turnbull heeft zich woensdag vierkant achter Israël geschaard. Hij hekelde de houding van de Verenigde Naties ten aanzien van het land. Turnbull zei nooit „eenzijdige oplossingen” te steunen waarin wordt geëist dat Israël stopt met bouwen in de nederzettingen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is voor een staatsbezoek in Australië. Turnbull benadrukte dat Australië een voorstander is van een tweestatenoplossing om een eind te maken aan de Israëlisch-Palestijnse crisis. Maar, voegde hij daaraan toe, „mijn regering steunt geen eenzijdige oplosingen waarin Israël wordt bekritiseerd, zoals in de onlangs aangenomen resolutie van de VN Veiligheidsraad. We betreuren ook de boycotcampagnes die erop gericht zijn de Joodse staat te delegitimeren.”

„Australië heeft al meer dan eens moedig door de hypocrisie van VN heen geprikt”, zei Netanyahu. „De VN zijn in staat tot veel absurditeiten en ik denk dat het belangrijk is dat er landen zijn zoals Australië, recht door zee en oprecht, om de VN weer met beide benen op de grond te krijgen.”