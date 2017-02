Australië pakt rakettenbouwer van IS op

Anti-terreureenheden van de federale Australische politie hebben dinsdag een man opgepakt die Islamitische Staat aan rakettechnologie zou hebben geholpen. De politie arresteerde de 42-jarige verdachte in zijn huis in het landelijke stadje Young.

De politie beschikt over aanwijzingen dat de arrestant de radicale terroristen voorzag van informatie over hoe zij een detectiesysteem met laser voor inkomende raketten moesten maken en hoe ze zelf raketten konden bouwen. De man zou zelfs aan langeafstandraketten hebben gewerkt. De verdachte heeft de Australische nationaliteit en is een elektrotechnicus.

Australië, dat troepen in Afghanistan en Irak heeft, is alert op landgenoten die voor IS willen vechten. De overheid schat dat zo’n honderd mensen het land hebben verlaten om voor de terroristen te vechten, met name in Syrië. In eigen land zijn twee incidenten geweest met mensen die zich terrorist noemden. In totaal vier mensen kwamen daarbij om het leven.