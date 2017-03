Australië kampt met overstromingen na cycloon

Delen van Australië hebben te maken met grote overstromingen nadat de cycloon Debbie daar heeft huisgehouden. Met name in de staat Queensland is het openbare leven op veel plekken tot stilstand gekomen door het wassende water. Scholen houden uit voorzorg de deuren gesloten. Ook moesten enkele vakantieresorts geëvacueerd worden omdat er gebrek aan drinkwater dreigde.

Woensdag aan het eind van de middag (lokale tijd) zaten nog 63.000 huizen zonder stroom.Veel gebieden zijn niet over de weg bereikbaar; de storm heeft op veel plaatsen de infrastructuur beschadigd.