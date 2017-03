Astronaute breekt ruimterecord

Astronaute Peggy Whitson heeft donderdag een ruimterecord gebroken. Ze voerde, als eerste vrouw ooit, voor de achtste keer een ruimtewandeling uit. Whitson ging ruim zeven uur lang het ruimtestation ISS uit om wat onderhoud uit te voeren.

De ruimtewandeling ging niet helemaal goed. Ze moest een hitteschild aan het ISS vastmaken, maar het glipte weg en zweede de ruimte in. Het draait nu in een baan rond de aarde. Het schild van 1,62 meter bij 59 centimeter vormt geen gevaar voor het ruimtestation. Uiteindelijk zal het verbranden in de dampkring.

Whitson maakt volgende week weer een ruimtewandeling. In juni keert ze terug op aarde, met een nieuw record in handen: geen Amerikaan, man of vrouw, is dan ooit zo lang in de ruimte geweest. Whitson (57) is bovendien de oudste vrouw ooit in de ruimte.