Assad rechtvaardigt bombarderen Aleppo

De Syrische president Bashar al-Assad heeft de dodelijke bombardementen op Oost-Aleppo, dat zijn troepen drie weken geleden op zijn tegenstanders heroverden, tegenover Franse media gerechtvaardigd genoemd. Anders zouden burgers in het bevochten deel van de stad aan de genade van „terroristen” - de term die de regering voor al haar tegenstanders gebruikt - zijn overgeleverd, zei hij.

Aleppo is de grootste stad van Syrië en was voorheen het belangrijkste nijverheidscentrum van het land. Rebellen namen in 2012 het oostelijke deel van de stad in, maar moesten het vorige maand na zware bombardementen opgeven.

Volgens de Verenigde Naties hebben regeringstroepen mogelijk oorlogsmisdaden begaan.