Asielzoekers krijgen 13 jaar voor verkrachting

Een rechtbank in Oostenrijk heeft donderdag acht asielzoekers veroordeeld tot celstraffen van negen tot dertien jaar wegens een groepsverkrachting. Alle veroordeelden zijn afkomstig uit Irak.

De mannen verkrachtten een 28-jarige Duitse vrouw in een appartement in Wenen tijdens de jaarwisseling van 2015-2016. Een negende verdachte werd vrijgesproken.

De rechter wees haar een schadevergoeding van 25.000 euro toe. De veroordeelde mannen zijn tussen de 21 en 47 jaar. Hun zaak deed heel wat stof opwaaien in het debat over immigranten en criminaliteit in Oostenrijk.