Arts van eerste levertransplantatie overleden

Thomas Starzl, pionier op het gebied van orgaantransplantaties, is zaterdag op negentigjarige leeftijd overleden in zijn woning in Pittsburgh. Dat maakte de Universiteit van Pittsburgh bekend waar de chirurg als professor aan verbonden was.

Starzl genoot bekendheid als de eerste arts die een levertransplantatie uitvoerde. Dat deed hij in 1963, maar was in 1967 ook als eerste daarin succesvol. Starzl was daarnaast betrokken bij onderzoek naar nier- en levertransplantaties van bavianen naar mensen. Ook verrichtte hij tussen 1969 en 1974 de eerste levertransplantaties van chimpansees naar kinderen. Later deed hij vooral onderzoek naar afstoting van organen na een transplantatie.

Zijn werk leverde hem meer dan tweehonderd onderscheidingen en prijzen op. Starzl zou deze week 91 jaar geworden zijn.