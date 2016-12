Arrestaties in Duisburg voor plannen aanslag

Speciale eenheden van de politie hebben in Duisburg twee mannen opgepakt die plannen hadden om een aanslag op winkelcentrum Centro in Oberhausen te plegen. Het gaat om twee broers van 28 en 31 jaar oud die zijn geboren in Kosovo, zo meldde de politie in de nacht van donderdag op vrijdag.

„Op dit moment wordt koortsachtig onderzocht hoe ver de voorbereidingen gevorderd zijn en of er meerdere personen bij betrokken zijn”, liet de politie weten. Meer informatie willen de autoriteiten nog niet geven.

Eerder op de dag was de politie na informatie van veiligheidsdiensten met vele manschappen uitgerukt naar het winkelcentrum en de nabijgelegen kerstmarkt. Na de sluiting van de winkels en de kerstmarkt rond 22.00 uur ’s avonds vertrok een groot deel van de politie.

Uitbaters kerstmarkt Oberhausen bang dat de klanten wegblijven