Arrestant na aanslag: ik werd mishandeld

De Pakistaan die kort na de aanslag in Berlijn door de politie werd aangehouden maar niets met de terreurdaad van doen bleek te hebben, zegt dat hij door de Duitse politie is mishandeld. In een gesprek met de Britse krant The Guardian zegt Naveed Baloch dat hij onder andere is geslagen omdat hij weigerde zich uit te kleden en op de foto te gaan.

De 24-jarige man kwam net van een vriend toen hij in de buurt van de aanslag op de kerstmarkt, waardoor twaalf mensen omkwamen, op straat door de politie werd gearresteerd. Volgens Baloch gaf hij alle identiteitspapieren die hij bij zich had, werd hij aanvankelijk weer losgelaten maar direct daarna toch meegenomen. Politiemensen zouden hun hakken in zijn voet hebben geplant en met de hand hard op zijn nek hebben geduwd.

De Pakistaan zit volgens de krant ondergedoken. Hij is afkomstig uit de rumoerige staat Baluchistan waar geregeld aanslagen worden gepleegd door religieuze extremisten. Hij was als vluchteling in Duitsland maar voelt zich daar niet meer veilig.