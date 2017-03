Amerikanen ‘ter afschrikking’ in Syrië

Het Amerikaanse leger heeft sinds vorige week in en rond de Syrische stad Manbij een klein aantal militairen gestationeerd. Hun aanwezigheid moet ervoor zorgen dat de verschillende partijen niet elkaar te lijf gaan, maar hun aandacht blijven richten op de groep Islamitische Staat, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Pentagon-woordvoerder Jeff Davis sprak van een „zichtbaar signaal ter afschrikking en geruststelling”. Bij Manbij vochten door Turkije gesteunde Syrische rebellen tegen IS, maar ook strijders van de Koerdische YPG-militie. De laatsten zijn verbonden met de Verenigde Staten, maar Turkije beschouwt hen als een verlengstuk van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

De Militaire Raad van Manbij, waar de YPG deel van uitmaakt, heeft ondertussen enkele op IS veroverde dorpen overgedragen aan Syrische regeringstroepen. De overdracht volgt op een akkoord met Rusland om te voorkomen dat de door Turkije gesteunde rebellen zouden proberen Manbij in te nemen. Rusland is een bondgenoot van de Syrische regering.