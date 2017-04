Amerikaanse Congres akkoord over begroting

Het Amerikaanse Congres is het eens geworden over de overheidsbegroting van de Verenigde Staten. Met het akkoord wordt voorkomen dat overheidsinstanties begin mei op slot gaan. Zonder het akkoord mocht de federale overheid niet langer geld spenderen en had ze de loketten moeten sluiten en ambtenaren naar huis moeten sturen, iets wat in 2013 ook echt gebeurde.

De Democraten leken tegen de begroting te gaan stemmen, totdat president Trump enkele dagen geleden zijn eis dat de financiering van de muur tussen Amerika en Mexico opgenomen moest worden in de plannen, van tafel haalde.

De Congresleden zijn het eens over de overheidsuitgaven tot 30 september. Dan eindigt het huidige begrotingsjaar.

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten nog akkoord gaan.