Amerikaans grondoffensief tegen IS in Syrië

Amerikaanse elite-eenheden hebben in het oosten van Syrië een grondoffensief uitgevoerd op stellingen van Islamitische Staat. De operatie in de buurt van de stad Deir al-Zor was gericht op kopstukken van de terreurorganisatie. Dat heeft de woordvoerder van het Pentagon Jeff Davis maandag in Washington bekendgemaakt.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zei eerder dat de Amerikaanse actie 25 IS-strijders het leven heeft gekost. Davis noemde dat getal aan de hoge kant, maar vertelde niet hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn gemaakt. Hij wilde slechts kwijt dat de aanval was geslaagd en dat er geen arrestaties zijn verricht.