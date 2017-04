Amerikaan schuldig aan moord op zoontje

Een 44-jarige Amerikaan is schuldig bevonden aan de moord op zijn vijftien maanden oude zoon. Joaquin S. Rams hangt nu een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, berichtte The Washington Post donderdag.

De man zat in de aanloop naar zijn rechtszaak jaren in de cel. Een onderzoeker concludeerde aanvankelijk dat het kind was verdronken, maar in 2014 stelde een andere lijkschouwer dat de doodsoorzaak onduidelijk was. Een natuurlijke dood werd niet uitgesloten.

Het kind had in de weken voor zijn dood last van koortsstuipen. Rams stelde zelf dat de jongen voorafgaande aan zijn dood een beroerte had in zijn kribbe. Hij droeg het kind naar eigen zeggen naar een badkuip om hem te koelen met koud water. De man heeft altijd ontkend schuldig te zijn aan de moord.

De vader was ervan beschuldigd het kind in 2012 om het leven te hebben gebracht om een verzekeringspremie van ruim een half miljoen dollar te kunnen opstrijken. De verdediging liet daarop zien dat de man een geheime bankrekening had waarop in de jaren voor zijn arrestatie zo’n 277.000 dollar was gestort.