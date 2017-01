Amerika benadrukt waarde van NAVO

James Mattis, recentelijk aangesteld als minister van Defensie van de Verenigde Staten, heeft in een telefoongesprek met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg het belang van het militaire bondgenootschap benadrukt.

De twee bestuurders spraken over de gemeenschappelijke waarden van de VS en de NAVO. Mattis benadrukte daarbij dat de VS altijd begint bij Europa wanneer zij op zoek is naar bondgenoten om die waarden te beschermen.

Volgens een woordvoerder van het Pentagon heeft Mattis ook met de ministers van Defensie van Groot-Brittannië en Canada gesproken.

President Trump zei eerder dat hij de NAVO achterhaald vindt. De organisatie zou gefaald hebben in de strijd tegen terrorisme. Die uitspraken hebben tot zorgen bij Europese leiders geleid.