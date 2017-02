Ambassadeur Noord-Korea op het matje

De ambassadeur van Noord-Korea is maandag langs geweest bij de Maleisische minister van Buitenlandse Zaken. Kang Chol werd op het matje geroepen voor zijn persconferentie zaterdag waarin hij zei dat Maleisië iets te ‘verbergen’ zou hebben met betrekking tot de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Koreaanse leider Kim Jong-un. Maleisië heeft zijn gezanten in Noord-Korea teruggeroepen voor overleg.

Kim Jong-nam werd vorige week op de luchthaven Kuala Lumpur vermoord, waarschijnlijk met giftige spray. De autoriteiten proberen of ze verwanten van de dode naar Maleisië kunnen halen om te helpen bij het onderzoek. Noord-Korea is tegen Maleisisch onderzoek en heeft de regering al diverse keren gevraagd het stoffelijk overschot over te dragen.

Resultaten van het lichamelijk onderzoek zijn mogelijk woensdag bekend. Zuid-Korea en de Verenigde Staten denken dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zelf achter de moord zit.