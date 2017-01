Amazon maakt slippertje met Gandhi in India

Amazon heeft slippers met de afbeelding van Mahatma Gandhi uit het assortiment verwijderd. Het schoeisel veroorzaakte een enorme rel in India. De ophef komt volgens de BBC slechts enkele dagen nadat het online warenhuis verontschuldigingen heeft aangeboden voor een hangmat met daarop de Indiase vlag.

Indiërs klaagden op Twitter dat de „walgelijke” slippers een belediging waren voor de vader des vaderlands. Ook het gebruik van de vlag op een hangmat kon eerder rekenen op boze reacties. In India is het strafbaar de vlag te misbruiken. India dringt via de ambassade in Washington erop aan dat Amazon meer rekening houdt met deze Indiase gevoeligheden.

Amazon zegt dat de hangmatten via een derde partij werden aangeboden en dat het bedrijf niet de intentie had te beledigen. Op de slippers heeft Amazon evenwel nog niet gereageerd, maar ze zijn niet meer te vinden op de website.