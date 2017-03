Algerijnse president weer te zien op tv

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is weer te zien geweest op de staatstelevisie. Dat was voor het eerst sinds het 80-jarige staatshoofd een maand geleden een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Algiers afzegde en er speculaties ontstonden over zijn gezondheidstoestand.

Sinds een beroerte in 2013 is Bouteflika zelden nog in het openbaar verschenen en dan meestal alleen in nieuwsbeelden van bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders. Bouteflika is al bijna twee decennia president en menigeen in zijn land vraagt zich af hoe lang hij dat nog volhoudt.

In een uitzending zondag op de staatstelevisie was Bouteflika te zien terwijl hij zijn minister van Afrikaanse en Arabische Zaken ontving. Op 20 februari werd het bezoek van Merkel uitgesteld omdat de president bronchitis had.