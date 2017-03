Al-Sisi maandag op bezoek bij Trump

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi komt maandag 3 april op bezoek bij zijn Amerikaanse collega Donald Trump in het Witte Huis. Dat heeft woordvoerder Sean Spicer dinsdag bekendgemaakt. Beide landen willen de goede onderlinge betrekkingen versterken.

Trump en al-Sisi zullen onder meer praten over de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat en over veiligheidsthema’s. De regering-Obama schortte na het aantreden van al-Sisi in 2014 de verkoop van wapens aan Egypte op, maar draaide dat besluit twee jaar later terug.