Airbus A380 superjumbo nu al naar museum

Hoewel de Airbus A380 superjumbo pas net meer dan een decennium vliegt, gaat er nu al een exemplaar naar het Frans luchtvaartmuseum bij Parijs. Het gaat om de tweede A380 die ooit het luchtruim koos, in 2005.

Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld is overgevlogen van de fabriek in Toulouse naar Le Bourget, de luchthaven bij Parijs waar het museum staat. De A380 krijgt een plek naast zijn Amerikaanse opa, een antieke jumbo 747. De Airbus wordt niet zomaar even neergezet, vijftig technici zijn maandenlang bezig om het toestel voor bezichtiging gereed te maken.

De A380 telt twee verdiepingen en biedt plaats aan 853 passagiers. Het vliegtuig is 73 meter lang, heeft een spanwijdte van 80 meter en doorklieft de wolken met maximaal 1020 kilometer per uur.