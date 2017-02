Agenten Espirito Santo gaan door met staking

De spanning tussen stakende politiemensen in de Braziliaanse deelstaat Espirito Santo en de autoriteiten is zaterdag verder opgelopen. De autoriteiten kondigden vrijdagavond laat aan dat de staking zou worden beëindigd, maar daar bleek een dag later geen sprake van te zijn.

Politiemensen in de deelstaat legden hun werk een week geleden neer. Ze vinden hun salaris veel te laag, maar volgens de overheid is er geen geld voor een loonsverhoging. Doordat het aantal misdrijven vanwege de protestactie fors toenam, stuurde president Michel Temer het leger naar Espirito Santo.

Overheidsfunctionarissen claimden vrijdag een akkoord te hebben bereikt met vertegenwoordigers van de politie, maar volgens familieleden van protesterende agenten klopt daar niets van. Een woordvoerder van het ministerie van veiligheid van de staat erkende zaterdag dat de agenten niet aan de slag zijn gegaan. „We blijven werken aan dit probleem.”

De woordvoerder waarschuwde zaterdag dat zevenhonderd agenten vervolging riskeren vanwege ‘opstandigheid’, waardoor ze achter de tralies kunnen belanden. Functionarissen beloofden vrijdag dat niemand voor de rechter hoeft te verschijnen als de politie weer aan de slag gaat.

Ook defensieminister Raul Jungmann waarschuwde de agenten. Hij zei dat de stakers „of ze het nu weten of niet, aan de kant staan van criminelen die burgers ombrengen”. In de staat zijn volgens de politiebond in een week tijd al 137 moorden gepleegd.

Agenten mogen onder de Braziliaanse wet eigenlijk niet staken, maar daar is een creatieve oplossing voor gevonden. Familieleden van de politiemensen blokkeren kazernes, waardoor geen politiewagens meer kunnen uitrukken.