Agent in Athene beschoten

Een politieagent die het kantoor in Athene van de Griekse socialistische partij Pasok bewaakte is in de nacht van maandag op dinsdag door een onbekende belager onder vuur genomen. Hij werd door twee kogels geraakt, maar zijn verwondingen waren niet levensbedreigend, berichtte de staatsradio.

De schutter wist in de smalle straatjes in het centrum van de Griekse hoofdstad te ontkomen.

De politie vermoedt dat radicale Autonomen achter de aanval zitten. Vorige week werd een voortvluchtig lid van de groep Revolutionaire Strijd opgepakt. De groep pleegde in de afgeloen jaren meerdere aanslagen op kantoren van banken en politieke partijen, buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en politiebureaus.