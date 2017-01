Afrikaanse landen willen uit strafhof

Afrikaanse landen dreigen massaal met terugtrekking uit het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De landen dringen aan op forse hervorming bij het strafhof. Dat blijkt uit een conceptverklaring van de Afrikaanse Unie. Volgende week is er een top van de Afrikaanse Unie.

De Afrikaanse naties vinden dat het ICC te veel aandacht heeft voor oorlogsmisdaden op het Afrikaanse continent. In zijn vijftienjarige bestaan heeft het ICC alleen nog maar Afrikanen aangeklaagd. De AU wil dat het strafhof „stopt met de dubbele standaards”.

Het hof stelt in een reactie dat de focus op Afrika een gevolg is van de reeks ernstige oorlogsmisdaden en de zwakte van het rechtssysteem in veel landen. Ook zou de overweging om te breken met het ICC zijn ingegeven om zo aan vervolging te ontkomen.