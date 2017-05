Afghaanse vermoedelijk vermoord om bekering

Een 29-jarige Afghaan die afgelopen weekend in de Duitse deelstaat Beieren werd opgepakt voor het doodsteken van een 38-jarige Afghaanse vrouw, handelde waarschijnlijk vanuit een religieus motief. De politie maakte woensdag duidelijk dat de bekering van de vrouw tot het christelijk geloof „steeds centraler staat in het onderzoek”.

De Afghaanse, die als asielzoeker naar Duitsland was gekomen, bezocht een evangelisch kerkgenootschap. Ze kende de verdachte volgens de politie slechts oppervlakkig.

Het slachtoffer werd afgelopen weekend voor de ogen van haar twee kinderen van vijf en elf jaar doodgestoken voor een supermarkt in de plaats Prien am Chiemsee. De verdachte wordt psychisch onderzocht in een kliniek. Volgens de politie heeft hij vaker labiel gedrag vertoond.