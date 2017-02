Afghaanse burgerslachtoffers na luchtaanval VS

Luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Talibanstrijders in de Afghaanse provincie Helmand hebben veel burgerslachtoffers geëist. Dat zeggen de Afghaanse autoriteiten vrijdag. De luchtaanvallen hadden in de nacht van donderdag op vrijdag plaats.

Volgens een stamoudste in de gemeente Sangin kwamen bij de bombardementen zeker 19 mensen om het leven. Nog eens 20 mensen liepen verwondingen op. De gemeenteraad sprak zelfs van 23 doden. Het was de autoriteiten niet bekend of er Talibanstrijders onder de slachtoffers waren. De Taliban zelf maakte ook melding van slachtoffers. Volgens hen vonden 22 vrouwen en 3 mannen de dood.

De Amerikaanse generaal Charles Cleveland liet weten dat hij op de hoogte is. „We nemen de situatie zeer ernstig en we onderzoeken de kwesties met onze Afghaanse partners.”

Het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan door Amerikaanse bombardementen is in 2016 sterk gestegen. Vorig jaar viel het hoogste aantal burgerslachtoffers sinds 2009.