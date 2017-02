AfD zakt fors in Duitse peiling

De rechtse en populistische Alternative für Deutschland (AfD) van Frauke Petry zakt steeds verder weg in Duitse opiniepeilingen. In een woensdag gepubliceerde peiling van het blad Stern en van RTL krijgt de AfD de steun van 8 procent van de ondervraagden.

Eind december was dat nog 12 procent en begin deze maand was de partij in een peiling nog goed voor 10 procent. De AfD is onder Petry vooral groot geworden met angst voor vluchtelingen. Volgens een betrokken opiniepeiler staat dat thema bij velen niet meer op de eerste plaats. De chaotische eerste maand regeren van de Amerikaanse president Donald Trump zorgt voor andere zorgen bij de ondervraagden. Ook lijken AfD stemmers over te stappen naar de sociaaldemocratische SPD van stemmentrekker Martin Schulz.

De christendemocratische partij CDU van bondskanselier Angela Merkel wordt op de hielen gezeten door de Schulz’ SPD. De CDU staat op 34 procent, de SPD op 31 procent. Die Linke hebben 8 procent van de ondervraagden achter zich, de Groenen 7 procent en de liberale FDP 6 procent. In een andere opiniepeiling voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung zijn de percentages en verhoudingen vrijwel hetzelfde.