Actie Peking tegen verspilling wc-papier

Peking is in actie gekomen tegen de Chinese onhebbelijkheid wc-papier te verspillen. De toiletgebouwen in het park rond de Tempel van de Hemel zijn uitgerust met hightech automaten die werken met gezichtsherkenning. De man of vouw met hoge nood krijgt, na in beeld te zijn gekomen, 70 centimeter per keer toebedeeld. Dezelfde gebruiker moet daarna negen minuten wachten voordat hij of zij opnieuw aan de beurt is voor een toiletbezoek met voldoende papier.

„Als het papier in een apparaat zit dat niet wordt gecontroleerd, dan gebruiken mensen oneindig veel”, zei een vertegenwoordiger van het bedrijf dat de dispenser heeft ontworpen en gemaakt. „Dit voorkomt onnodige verspilling”. De Chinese media meldden deze maand dat er in de openbare toiletten van het park onvoorstelbare hoeveelheden wc-papier verdwenen.