Bij een aardbeving in het noordwesten van China zijn donderdagmorgen acht mensen om het leven gekomen in de stad Taxkorgan. Nog eens elf mensen raakten gewond, meldt staatspersbureau Xinhua. De aardbeving had een kracht van 5.5 en deed delen van de autonome regio Xinjiang schudden.

Na de beving volgden nog wat naschokken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Taxorgan ligt nabij de Pakistaanse grens.