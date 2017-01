Aardbeving treft Midden-Italië

Het midden van Italië is woensdagochtend opgeschrikt door een aardbeving met kracht van 5,4. Dat meldt het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum.

De beving was in Rome en in de regio’s die de afgelopen jaren door een serie dodelijke aardbevingen waren getroffen, te voelen. Het epicentrum van de beving lag op zo’n 10 kilometer onder het oppervlak op 111 kilometer van Rome. Kort na de beving was een naschok te voelen van kracht 3,2.

Er wordt nog geen melding gemaakt van slachtoffers of schade. Het midden van Italië wordt op dit moment ook nog geplaagd door sneeuwval.