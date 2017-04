Een aardbeving met een kracht van 7,2 heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de Filipijnen getroffen. De schok, later door de Amerikaanse Geologische Dienst bijgesteld tot 6,9, werd het best gevoeld in het zuiden van het eiland Mindanao. Er is nog niets bekend over schade.

Het epicentrum lag voor de kust van de stad General Santos. Er is een tsunamiwaarschuwing gegeven voor het gebied. Hogere golven dan normaal kunnen mogelijk ook Noord-Celebes en de Noord-Molukken in Indonesië bereiken.