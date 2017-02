De man die vrijdag bij het Louvre in Parijs aan terreuraanslag wilde plegen met een kapmes is afkomstig uit Egypte. Dat heeft een functionaris die nauw betrokken is bij het onderzoek gezegd.

De dader is eind januari Frankrijk binnengekomen. Hij werd door oplettende militairen neergeschoten en raakte zwaargewond. „De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat hij een Egyptisch staatsburger is”.