Aanslag Sint-Petersburg eist 11 levens

Een aanslag in de metro van Sint-Petersburg heeft maandagmiddag om 14.40 uur lokale tijd elf levens geëist. Ook zijn er zeker 47 gewonden gevallen. De explosie deed zich voor in een coupé van een metrovoertuig. De metro reed op het moment van de explosie in de buurt van station Sennaja Plosjtsjad, in het centrum van de stad.

De terreurdaad is gepleegd door een zelfmoordterrorist. Dat meldt persbureau Interfax op gezag van justitiebronnen. De vermoedelijke dader zou een man van 23 jaar oud zijn en afkomstig zijn uit Centraal-Azië. Het explosief zou in de rugzak van de terrorist hebben gezeten. De man wordt gelinkt aan in Rusland verboden radicale islamitische groeperingen.

De machinist van de metro is na de explosie doorgereden naar station Sennaja Plosjtsjad. Vermoedelijk heeft hij daarmee veel levens gered, zo melden de Russische autoriteiten.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. Later maandagmiddag werd op het metrostation Vosstanja in Sint-Petersburg een ander explosief gevonden. Dat werd onschadelijk gemaakt. Volgens het persbureau Interfax zat de springstof in een aktetas die was achtergelaten in een coupé.

Volgens Interfax is er een opsporingsbevel uitgevaardigd voor twee personen in verband met de terreurdaad. Interfax meldt ook dat de man van wie eerder beelden werden verspreid naar de politie is gegaan en daar heeft verklaard niets met de aanslag te maken te hebben.

Sint-Petersburg is de afgelopen jaren niet door aanslagen getroffen. Moskou is wel meerdere malen geraakt door terreuracties. De meeste aanslagen in de hoofdstad waren het werk van moslimterroristen uit de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië.

De Russische president Poetin heeft bloemen gelegd op het metrostation waar de aanslag is gepleegd. Ook heeft hij zich laten informeren door de Russische veiligheidsdiensten.