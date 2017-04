Aanslag op politie schokt Frankrijk

Een aanslag donderdagavond op politieagenten op de Champs-Élysées in Parijs heeft Frankrijk opnieuw geschokt. Iemand nam een stilstaande politieauto onder vuur. Een agent werd daarbij gedood, twee andere politieagenten raakten zwaargewond. Islamitische Staat (IS) heeft de terreurdaad in Parijs opgeëist.

De schutter werd doodgeschoten door de politie. Volgens Amaq, het persbureau dat gelieerd is aan IS, is zijn naam Abu Yousif al-Baljiki, oftewel Abu Yousif de Belg. Dat is een strijdersnaam, in het Arabisch kunya. Wat zijn echte naam is, wil de politie nog niet zeggen in verband met het lopende onderzoek. Het huis van de dader in Oost-Parijs is doorzocht. Er is mogelijk een tweede verdachte, maar die is nog spoorloos.

Franse presidentskandidaten hebben voor vrijdag hun campagne afgelast. François Fillon zou naar een bijeenkomst in de Franse Alpen gaan. Ook Marine Le Pen van het rechts-populistische Front National schort haar campagneactiviteiten op. De socialist Benoît Hamon heeft een bijeenkomst voor vrijdagochtend geschrapt. Het is nog niet bekend wat Emmanuel Macron, die leidt in de peilingen, gaat doen. Jean-Luc Mélenchon is de enige die er niets voor voelt om de campagne stil te leggen.

De Franse president François Hollande liet weten dat het veiligheidskabinet vrijdag bijeenkomt.

Duitsland is ook geschokt door de aanslag. ’‘We treuren om de slachtoffers en staan vast en vastberaden aan de zijde van Frankrijk’’, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn weten.