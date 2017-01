Aanklacht corruptie familie voormalig VN-chef

Twee familieleden van de voormalige VN-chef Ban Ki-moon worden in New York beschuldigd van corrupte praktijken. Het gaat om een neef van Ban, Joo Hyun-bahn, bijgenaamd Dennis, en diens vader Ban Ki-sang. In een rechtszitting in New York werd dinsdag openbaar dat de twee ervan worden beschuldigd een niet genoemde functionaris in het Midden-Oosten te hebben willen omkopen bij een poging Vietnamees onroerend goed ter waarde van omgerekend meer dan 750 miljoen euro te slijten.

‘Dennis’ is onroerendgoedhandelaar in New York en Ban Ki-sang is een belangrijk adviseur van een grote Zuid-Koreaanse bouwonderneming.

De Zuid-Koreaan Ban Ki-moon was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van begin 2007 tot de eerste van deze maand. Hij is opgevolgd door de Portugees António Guterres.