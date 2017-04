6 miljard voor Syrische vluchtelingen

De donorlanden die woensdag vergaderden over het vluchtelingenvraagstuk in Syrië hebben samen 6 miljard dollar (5,6 miljard euro) steun beloofd voor 2017. Dat heeft EU-commissaris Christos Stylianides gezegd na afloop van de top namens de grootste geldschieter, die 1,3 miljard dollar bijdraagt.

Het toegezegde bedrag, niet allemaal nieuw geld, komt in de buurt van wat de Verenigde Naties denken dat dit jaar nodig is voor humanitaire hulp in Syrië en aan Syrische burgers die naar het buitenland zijn gegaan uit angst voor het oorlogsgeweld. De VN schat het op 8 miljard dollar.

Duitsland wierp zich op als de belangrijkste individuele sponsor onder de ongeveer zeventig deelnemers. Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zei dat de Bondsrepubliek de komende jaren in totaal 1,169 miljard euro uittrekt voor Syrië. Gesproken is ook over de wederopbouw van het verscheurde land maar uitzicht op een eind van de oorlog is er niet. Dat bewees de jongste gifgasaanval in de provincie Idlib eens te meer. „Toch blijft ons doel een politieke oplossing”, zei Stylianides.