49 lijken in massagraf Mexico gevonden

Forensische experts hebben in de Mexicaanse staat Morelos 49 lijken gevonden in een massagraf. In tegenstelling tot de veelal verborgen graven van slachtoffers van georganiseerde misdaad in Mexico zou het hier om een officieel massagraf gaan, meldden lokale media van de Centraal-Mexicaanse staat.

De lichamen werden echter volgens de berichten niet systematisch begraven. Ook is geen aandacht besteed aan de mogelijkheden voor latere identificatie. De plaatselijke officier van justitie had de resten van 38 mensen in het graf vermoed, aldus de krant Milenio. Een deel van de doden had handboeien om. De Mexicaanse mensenrechtencommissie en verenigingen van nabestaanden waren aanwezig als waarnemers.

De zoektocht naar andere lijken zal nog tot en met dinsdag worden voortgezet, zei aanklager Javier Pérez. De doden zullen vervolgens met „waardigheid en respect” opnieuw worden begraven, voegde hij eraan toe. Hoe lang de lijken al in het massagraf lagen, is niet duidelijk.

In 2012 werd al eens eerder een dergelijk massagraf in Morelo gevonden. Toen vonden experts 120 lijken.