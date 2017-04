43 kinderen omgekomen door modderstromen Mocoa

Door de modderstromen in het zuidwesten van Colombia zijn minstens 43 kinderen omgekomen. In totaal zijn 210 mensen gestorven, dat is minder dan eerst werd gedacht. Dat zei de Colombiaanse president Juan Manuel Santos bij een bezoek aan het rampgebied.

In Mocoa, hoofdstad van de zuidwestelijke provincie Putamayo, zijn complete wijken door de modderstromen verwoest. Zeven bruggen werden beschadigd bij de overstromingen, twee zijn volledig weggespoeld. Door hevige regenbuien traden in de nacht van vrijdag op zaterdag rivieren buiten hun oevers.

Santos zei een snelle wederopbouw toe. „Mocoa zal er straks beter voorstaan dan ooit tevoren.”