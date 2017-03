„400.000 vluchtelingen uit Afrika naar Europa”

De Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU) verwacht dat er in 2017 zo’n 400.000 mensen via de Middellandse Zee naar Italië proberen te komen. In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal vluchtelingen dat vanuit Afrika naar Europa is gereisd, verdubbeld. „Als we dat doorrekenen komen we uit op 300.000 tot 400.000 mensen.”

Volgens de Duitse minister moet Europa een andere aanpak voor Afrika kiezen. Als dat niet gebeurt, dan moet Europa rekening houden met nog veel meer vluchtelingen, stelt de minister. Müller pleit daarom onder meer voor betere handelsbetrekkingen tussen Afrika en Europa.