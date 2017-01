39 doden door aanslag in Turkse nachtclub

Door een aanslag op nachtclub Reina in Istanbul zijn 39 doden gevallen. 69 mensen liggen in het ziekenhuis. Vier zijn er slecht aan toe. Inmiddels zijn er 21 slachtoffers geïdentificeerd, van wie er vijftien of zestien uit het buitenland afkomstig zijn. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu gezegd.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen bij de aanslag. Aan het begin van de middag meldden de Turkse autoriteiten dat een aantal doodgeschoten bezoekers uit Saudi-Arabië, Marokko, Libanon en Libië kwam. Ook stierven een Turk met een Belgisch paspoort en een jonge Israëlische vrouw in de kogelregen.

De Turkse politie is nog met man en macht op zoek naar de dader. Op weg naar binnen vermoordde die een politieman en een burger om vervolgens in het wilde weg om zich heen te schieten. De autoriteiten gaan uit van een terroristische actie. Veel is echter nog onduidelijk, zoals het motief. Sommige bezoekers van de club spraken van meer daders, van wie er volgens hen zeker een verkleed was als kerstman.

Reina is een populaire uitgaansgelegenheid voor zowel Turken als buitenlanders. Tijdens de jaarwisseling waren zo’n zevenhonderd bezoekers in de nachtclub op de oever van de Bosporus. Eigenaar Mehmet Koçarslan zei tegen de krant Hürriyet dat de veiligheidsmaatregelen waren verscherpt na een Amerikaanse waarschuwing voor een mogelijk aanslag. Die roept herinneringen op aan het bloedbad dat in november 2015 door IS werd aangericht in het Parijse muziekcentrum Bataclan.

De Amerikaanse president Barack Obama sprak vanaf zijn vakantieadres in Hawaii zijn medeleven uit en bood de Turkse regering hulp aan. Vladimir Poetin condoleerde zijn Turkse collega Erdogan en beloofde alle steun van Rusland in de strijd tegen het terrorisme. „Het is onze plicht terroristische agressie vastberaden het hoofd te bieden. Een cynischer misdaad dan moord op burgers tijdens het hoogtepunt van een nieuwjaarsfeest is bijna onvoorstelbaar”, aldus de verklaring van het Kremlin.