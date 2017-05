35 doden door luchtaanvallen op IS-doelen

Door twee luchtaanvallen op doelen van Islamitische Staat in Syrië zijn maandagmorgen zeker 35 doden gevallen. De meeste slachtoffers zijn burgers. De aanvallen zijn uitgevoerd door leden van de coalitie die door de VS worden gesteund.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten meldde dat in de oostelijke stad Abu Kamal, dicht bij de grens met Irak, door het bombardement 23 mensen zijn omgekomen. Onder hen zijn Iraakse vluchtelingen en acht kinderen. In de buurt van Raqqa, het bolwerk van het IS-kalifaat, werden twaalf vrouwen gedood. Volgens persbureau Amaq, de spreekbuis van IS, waren het er 22.

In Syrië is weliswaar een wapenstilstand van kracht, maar die geldt niet voor de gebieden in handen van terreurorganisatie Islamitische Staat en andere radicale groeperingen.