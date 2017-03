Onderzoekers hebben in het Mexicaanse Veracruz bijna 250 schedels gevonden in anonieme graven. Het zou gaan om drugsslachtoffers van Mexicaanse bendes.

Het aantal kan nog oplopen. Als alles is opgegraven, zou het om het grootste massagraf in Mexico ooit kunnen gaan, aldus de onderzoekers. Mogelijk is het zelfs het grootste graf ter wereld, stellen ze.