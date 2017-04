25 demonstranten gearresteerd in Trump Tower

In New York zijn donderdag 25 demonstranten gearresteerd die in de lobby van de Trump Tower demonstreerden tegen het Amerikaanse immigratiebeleid. Terwijl ze voor de liften zaten, scandeerden ze kreten als „geen beperkingen, geen arrestaties, geen muur.” Ze ageerden hiermee tegen de arrestaties van illegale immigranten en tegen de plannen van president Trump om met een muur tussen Mexico en de Verenigde Staten illegale immigratie tegen te gaan.

De Trump Tower is een wolkenkrabber in Midtown Manhattan. Presidentsvrouw Melania Trump en zoon Barron Trump verblijven er als Donald Trump in Washington is. Ook was het een belangrijke uitvalsbasis tijdens de presidentscampagne van Trump.