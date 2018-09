De twee Armeense kinderen Lily en Howick beheersen het nieuws. De kinderen zouden op het vliegtuig worden gezet naar Armenië, maar mogen onverwacht toch in Nederland blijven. Zaterdag besloot staatssecretaris Harbers (asiel) gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegheid. In Nederland bevinden zich nog 400 andere kinderen in een vergelijkbare situatie als Lily en Howick. beeld ANP, Rob Engelaar