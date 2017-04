17-jarige Australische dood na aanval haai

ESPERANCE (ANP) Een zeventienjarige surfster is maandag aangevallen door een haai en daardoor overleden. De Australische was samen met haar vader aan het surfen in de bekende surfhotspot Kelp Beds, aan de westkust van Australië, toen zij werd gegrepen door de haai. Haar moeder en haar zussen stonden op het strand te kijken toen de haai toeslag. Het been van de tiener raakte zwaar gehavend door de beten van het roofdier.

Gealarmeerde hulpdiensten hebben het slachtoffer behandeld op het strand voordat ze naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar overleed de inwoonster van Perth echter. Vermoedelijk had zij te veel bloed verloren.